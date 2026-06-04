ＤｅＮＡは４日の楽天戦（横浜）に８―７でサヨナラ勝ちし、連敗は２でストップ。終盤８回から７点のビハインドを引っ繰り返す劇的なゲーム内容で、借金を５に減らした。先発マウンドを託されたエース・東が初回から４本の長短打＆３つの四死球で４点を失う悪夢のような幕開け。慢性的な貧打に泣く打線はこの日も７回まで無得点と沈黙し、８回には４番手・堀岡が１回１安打３失点と炎上しスコアは０―７。「きょうは負けかなと