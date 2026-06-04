【モデルプレス＝2026/06/04】アーティストでサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）にトレーナーとして出演している安達祐人が4日、Calvin Klein 原宿店で開催された「Jung Kook for Calvin Klein」コラボレーションイベントに出席。シンプルなファッションで登場した。【写真】「日プ新世界」トレーナー原宿に颯爽と登場◆安達祐人、シンプルシャツ