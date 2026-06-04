ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が４日、放送され、レジェンドアスリートの伊豆の絶景豪邸に「え〜っ？！」「すっご〜い！」と有吉弘行や櫻井翔らスタジオ陣が騒然となった。海を見渡す伊豆の別荘地に立つ豪邸は、５ＬＤＫ。玄関に入っただけで、リポーター役のギャル曽根は「す〜〜〜ごい綺麗な玄関！」「（ここから見える景色が）絵画！」と大興奮。「ここリビングでもよくない？！」と総大理石の玄関の広さに驚いた。ダイ