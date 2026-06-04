PayPayが生命保険に参入します。QRコード決済のPayPayは4日、T＆Dフィナンシャル生命保険の株式70.2％を約1343億円で取得し生命保険事業に参入すると発表しました。PayPayはこれまで銀行、証券、クレジットカードなどのサービスを提供しており、新たに生命保険を加えることで日常の決済だけでなく利用者のさまざまな人生ステージに応じた金融商品をそろえたい考えです。PayPayはあわせてT＆Dホールディングスと業務提携を結び、傘