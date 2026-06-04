◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人・小林誠司捕手（３６）が今季初スタメンで３連勝に貢献した。先発・田中将を７回１失点で粘り強くリードし、中継プレーでは球際の強さを見せて好守。決勝点を奪った８回先頭の打席では四球をもぎ取った。先発を伝えられたのは前日３日。「めっちゃ緊張しました。ガチガチで」と入念な準備が光り「僕は与えられた場所で全力を尽くすだけなので