◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が好リリーフで今季２勝目を挙げた。同点の８回から２番手で登板。「勝ち越されないように。先頭打者を切る（ことを意識した）」と、この回の先頭・西川を３球で見逃し三振。続く３番・宗は１４７キロで空振り三振。４番・太田には四球を与えたが、５番・紅林を１４６キロ直球で空振り三振に抑え打者４人から３Ｋ。いずれも直球