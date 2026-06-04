４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては６回８９球で２安打無失点、６奪三振で６勝目（２敗）を挙げ、打っては４試合連続となるマルチ安打となる３安打を放ち、チームの快勝に貢献したことを報じた。ゲスト出演のソフトバンク、ＭＬＢで活躍した