小川航基（c）SANKEI サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会開幕へ2週間を切って、日本代表は5月31日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたW杯壮行試合でアイスランド代表と対戦。 チームの状態をチェックしながらFW小川航基（ナイメヘン）のゴールで1-0の勝利を収め、白星で事前キャンプ地のメキシコへ旅立ち、最終準備に入った。 8大会連続8度目の出場の日本が、初のベスト8進出とそ