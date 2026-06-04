愛知県みよし市は4日、来年4月予定の市議選で電子投票を導入すると発表した。当日だけでなく、期日前投票を含め投票所にタブレット端末を設置する計画で、実施されれば県内では初めてという。市は、タッチ選択により簡単に投票できるほか、自動集計で開票時間短縮など職員の負担軽減になると説明。書き間違いがなく、判別ができない疑問票の防止にもつながり「正確に民意を反映できる」とした。総務省によると、電子投票は20