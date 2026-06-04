◇交流戦ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日神宮）ロッテは序盤にリードを奪い、先発・小島が7回を投げて1失点と理想的な展開で勝利を手にした。初回に5番・ソトが先制の2点中前打を放つなど、3番・西川、4番・山口の中軸3人で全5打点を叩き出した。サブロー監督は「序盤に点を取ってくれると中継ぎも休めるし、僕の寿命も縮まらなくて済む。今日なんか（寿命が）1年ぐらい延びたような気がする」と明るい表情で話した