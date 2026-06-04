「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）広島が延長１２回の激戦の末に敗戦。交流戦は１勝７敗となり、再び借金は今季ワーストの１２となった。延長１２回に塹江が２死一、二塁とすると、新井監督は益田にスイッチ。しかし、これが裏目に出てしまう。今季ここまで２１打数無安打だった山県に左翼線への勝ち越しの２点二塁打を浴びた。打線は二回、ファビアンの３号左越えソロで先制。三回以降は、好機をつくるも