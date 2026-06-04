国際サッカー連盟(FIFA)は3日、北中米ワールドカップで明白なオフサイドがあった場合に直接ピッチ上の審判団へ合図が送られる「高度な半自動オフサイドテクノロジー」が導入されることを正式発表した。VARを導入している試合ではオフサイドの誤審で得点の機会などが奪われないようにするため、際どいオフサイドの場面で副審がフラッグアップを遅らせる「オフサイド・ディレイ」が行われている。チャンスシーンが途切れたタイミ