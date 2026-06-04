12回日本ハム2死一、二塁、山県が左翼線に2点二塁打を放つ＝マツダ日本ハムが2―2の延長十二回、山県の2点二塁打と万波の適時打で3点を勝ち越した。先発柴田の4回1失点の後、継投で勝機をつないで8番手山本が今季初勝利。広島は1―2の九回に名原の適時打で追い付いたが、最後に崩れた。