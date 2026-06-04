◇交流戦日本ハム５―２広島（2026年6月4日マツダスタジアム）延長12回、雨中の死闘を制したのは伏兵・山県秀の今季初安打だった。2死一、二塁から左翼線に2点適時二塁打。新庄剛志監督（54）は「いやあ、今年一本目。うれしかったね。ああいう選手が打ってくれると、めちゃくちゃうれしいです」と、25打席目の殊勲打を称えた。守備固めで途中出場していた山県だったが、新庄監督は「こういう場面で逆に打つんじゃな