お笑いコンビ「キュウ」が９月８日から１１回目となる単独公演「ＧＥＴＢＡＣＫ！」で東名阪を回る。単独公演では、毎回新作漫才を披露するほか、キービジュアル・映像・音楽・グッズまで全てをセルフプロデュース。キュウならではの唯一無二の世界をファンに届ける。ぴろは「今回の単独公演は、今までで一番『漫才の単独ではない』かもしれません。やり過ぎかな？いや、それくらいやってみようか、といった気持ちで挑み