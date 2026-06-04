巨人の泉口友汰内野手（２７）が４日のオリックス戦（東京ドーム）に「１番・遊撃」で先発出場し、１―１の８回に値千金の勝ち越し打を放った。復調の兆しとなる一打だった。泉口は両者同点の８回で迎えた第４打席、相手先発・エスピノーザの２投目・１４７キロの外角ツーシームを捉えると、フェンス直撃の適時二塁打を放ち、チームの勝利に貢献した。お立ち台に登壇すると、勝ち越しの瞬間を「チャンスで回ってきましたし、