国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は４日までに、北中米Ｗ杯１次リーグ３試合で日本代表は青のシャツを着用すると発表した。オランダとの第１戦と、スウェーデンとの第３戦は白のパンツと青のソックス。チュニジアとの第２戦はパンツとソックスともに青で臨む。デザインが人気で、売れ行き好調の白シャツのセカンドユニホームは、決勝トーナメント以降になる。