「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）日本ハムが５時間超の雨中の激闘を制し、借金１とした。ベンチ入りした９投手全員を起用して執念の勝利をつかんだ。２−２の延長１２回に、１死から水野が三塁線を破る二塁打を放つ。２死からは細川がフルカウントから四球を選んで２死一、二塁とした。ここで山県が代わった益田から左翼線へ勝ち越しの２点二塁打。今季２５打席目での初安打が決勝打となった。試合は初