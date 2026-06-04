国税庁と日本サッカー協会は、今月開幕するサッカーワールドカップにちなんだ「税金クイズ」を共同で制作し、きょう（4日）、発表イベントを開きました。日本サッカー協会は、2024年10月から国税庁の広報大使を務めています。きょう（4日）、都内で開かれたイベントで、今月開幕するサッカーワールドカップにちなみ、国税庁と日本サッカー協会が共同で作成した「税金クイズ」が公開されました。クイズは全部で5問。例えば、「ワー