◇交流戦日本ハム５―２広島（2026年6月4日マツダスタジアム）延長12回2死一、二塁の場面で、途中出場の山県秀内野手（24）が値千金の勝ち越し2点二塁打を放った。これが山県の今季初安打。25打席目でようやく出た殊勲打だった。雨中で傘を差されながらのヒーローインタビュー。山県は「今年1年間、1軍でヒット打てないんじゃないかと思っていた。腐らずに練習してきてよかった」と相好を崩した。打席に入る前、新