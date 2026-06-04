巨人２−１オリックス（交流戦＝４日）――巨人が３連勝。１点を追う二回にキャベッジが同点ソロ。八回に泉口の適時二塁打で勝ち越し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは打線が振るわなかった。◇ＤｅＮＡ８−７楽天（交流戦＝４日）――ＤｅＮＡがサヨナラ勝ち。八回に牧の２打席連続適時打など打者１３人の猛攻で７点差を追いつき、九回に暴投で決勝点を挙げた。楽天は救援陣が振るわなかった。◇西武４−２阪神（