北海道千歳市で女性が刺されて、心肺停止の状態となっています。警察は殺人未遂の疑いで外国籍の男をその場で逮捕し、詳しい事情を調べています。消防などによりますと、4日午後9時すぎ、北海道千歳市の路上で「包丁を持った男性がいる」などと消防に通報がありました。女性1人が刺されて心肺停止の状態。また、男性2人もけがをして病院に運ばれています。捜査関係者によりますと、現場で容疑者を制圧しようとした警察官1人が手に