◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人・小林誠司捕手（３６）が今季初スタメンで先発・田中将を好リードし、３連勝に貢献した。橋上監督代行は「田中投手と小林選手で１回組ませたいとバッテリーコーチから進言がありましたので『じゃあいってみようか』ということで」と小林の起用理由を明かした。実松一成バッテリーコーチは小林、大城、岸田の捕手陣に三者三様の良さがあるとし