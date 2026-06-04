◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―５日本ハム＝延長１２回＝（４日・マツダスタジアム）豪雨のロングゲームとなった一戦。日本ハムは２―２の延長１２回２死一、二塁、山県秀内野手が今季２５打席目で初安打となる適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。広島との熱戦を制し、借金を１に減らした。ロッテが勝利していたため、勝たなければ５位に転落する危機をギリギリで回避した。先発は２４年のドラ１で二刀流の柴田