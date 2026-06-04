木村拓哉 木村拓哉のソロ作品3タイトルが、6月10日よりサブスクリプションサービスで配信開始されることが決定した。これまでSpotify限定で配信されていた作品が、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSICをはじめとする各サブスクリプションサービスでも楽しめるようになり、より多くのリスナーへ楽曲が届けられることになった。さらに、iTunes Store、レコチョク、moraなどの各ダウンロードサービスでも配信が開始