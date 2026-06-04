◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―５日本ハム＝延長１２回＝（４日・マツダスタジアム）広島が延長１２回の末に競り負け、ワースト借金１２に逆戻りした。交流戦最下位脱出はならなかった。延長１２回に登板した７番手の塹江が２死一、二塁で降板。代わった益田が山県に２点二塁打を浴び、続く万波にも中前適時打を許した。同点の８回から登板したハーンが１死から野村に左中間へ二塁打を許すと、続くレイエスに左