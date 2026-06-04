ヘアメイクアップアーティスト河北裕介さんがプロデュースする「&be（アンドビー）」から、毎日のスキンケアとメイクをアップデートする新アイテムが登場します。ブランド初となる泡洗顔やメイク前の肌を整える保湿クリームに加え、大人のふんわり垢抜け眉を叶えるアイブロウアイテムも新発売。忙しい毎日でも美しさと心地よさを両立したい女性にぴったりのラインナップです♡ 毛穴・角