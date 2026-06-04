◇交流戦広島2―5日本ハム（2026年6月4日マツダ）広島が9回に同点に追いつくも、4時間51分の激闘の末、延長戦で力尽きた。先発の森は5回までランナーは出すものの無失点に抑えた。だが、1点リードで迎えた6回1死からレイエスに右翼ポール際に飛び込むソロを被弾。その裏の打席で代打を告げられ、6回7安打1失点でマウンドを降りて今季初勝利を逃した。8回には3番手のハーンがレイエスにタイムリー二塁打を浴び,1点を加え