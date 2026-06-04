◇交流戦日本ハム５―２広島（2026年6月4日マツダスタジアム）日本ハムが延長12回、5時間超えとなった雨中の死闘を制した。9回に守護神・柳川で追いつかれる展開。レイエス、野村、カストロ、郡司らをベンチに下げて守備固めに入った中、延長12回2死一、二塁で途中出場の山形が左翼線に勝ち越しの2点適時二塁打で勝負を決めた。1点を追う6回にレイエスの10号ソロで同点、さらに8回には勝ち越し打を放った。1点リード