◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）広島は、２―２同点の延長１２回に３点を勝ち越された。塹江敦哉投手が２死一、二塁のピンチで益田にバトンを渡したが、山縣に２点二塁打を浴び、万波の適時打でさらに１点を追加された。打線は２回１死からファビアンの３号ソロで先制。先発・森は立ち上がりから粘投。３回２死満塁を招いたが、郡司を右直に抑えた。１点リードの６回１死、レイエ