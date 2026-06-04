「ファーム、西地区、阪神５−４ソフトバンク」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神が接戦を制した。先発のラグズデールは５回途中を５安打４失点。初回に先制を許したが、四回に戸井や糸原らの適時打で一気に４点を挙げ、勝ち越しに成功した。七回からは岡留が実戦復帰を果たした。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−接戦を制した。「接戦というかね、ラグズデールが６回をしっかり乗り切ってほしいところだが