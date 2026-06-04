実業家が番組内でカツラを外す“ボケ”を披露し、スタジオが爆笑に包まれる場面があった。【映像】実業家がカツラを外した姿に爆笑6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回の#1で、自身の生い立ちを語った元セクシー女優の深田えいみ。「フィリピンで子ども食堂を開きたい」という夢の資金を