4日の衆議院予算委員会で、国民民主党の長友慎治議員が、省エネ基準が厳しくなる2027年問題とナフサ由来の部材不足によるエアコンのWショックの問題を取り上げた。【映像】「国全体では足りている」赤沢大臣の答弁長友議員は「夏を迎えまして熱中症予防のためにも欠かせないエアコンの設置の現場でも混乱が起きています」と切り出した。そして「中東情勢の影響で、ナフサ由来の供給が不安定になっているので、ナフサ関係の部