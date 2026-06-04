「広島２−５日本ハム」（４日、マツダスタジアム）日本ハムが延長１２回に勝ち越して、５時間超の激戦を制した。１死から水野が三塁線を破る二塁打を放つ。矢沢は投ゴロに倒れたが、細川がフルカウントから四球を選んで２死一、二塁となった。広島はここで益田にスイッチ。すると、山県が今季２５打席目での初安打となる左翼線への２点適時打を放って勝ち越した。１点リードの九回には、この回から登板した６番手の柳川