NBAコミッショナーのアダム・シルバーが、NBAと国際バスケットボール連盟（FIBA）が共同で進めている「NBAヨーロッパ」構想について最新状況を明かした。NBAファイナル開幕前に恒例で行われた記者会見で、リーグ発足に向けた準備が順調に進んでいると説明している。 「計画は非常に順調に進んでいます。私たちは2027－28シーズンにヨーロッパでリーグを開幕させるこ