【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand CeremonyのMCに決定した。 ■昨年の授賞式ではレッドカーペットにも参加 菅田将暉は昨年もGrand Ceremonyで司会を務めた他、レッドカーペットにも参加し、大きな話題となった。 Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストの発表に加