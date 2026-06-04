DAZNベースボールの公式Xが、4日に更新。同日行われた交流戦「DeNA対楽天」における、三森大貴“神走塁”の全貌を公開している。【動画】これはすごい！DeNA三森大貴“神走塁”の全貌7点差をひっくり返し、見事にサヨナラを決めたDeNA。Xでは「神走塁の全貌はこちら。三森大貴の足でもぎ取ったサヨナラ。忍者の如くタッチを掻い潜る」との文言とともに、映像がアップされた。ファンからは「すごすぎる！」「神の手！」「これ