サッカー日本代表のユニホーム（左）。右はアウェー用国際サッカー連盟（FIFA）は4日までに、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の1次リーグで各チームが着用するユニホームを発表し、日本は全3試合でホームの青のシャツを着用することになった。オランダとの第1戦と、スウェーデンとの第3戦は白のパンツと青のソックスで、チュニジアとの第2戦はパンツとソックスともに青で臨む。（共同）