女優の大竹しのぶ（68）が4日、自身のインスタグラムを更新し、歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴でのショットを公開した。5月30日に開かれた披露宴での新郎新婦の姿や豪華な招待客が2人を囲む集合写真を投稿。「中村橋之助さんと、能條愛未さんの結婚式にお招きを受け行ってきました」と書き出し、「まだ橋之助さん、（国生くん）が、小さい時から知っているのでいつの間にこんなに立