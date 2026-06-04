ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」は４日、準優勝戦が行われた。飯山泰（４８＝東京）は、１０Ｒ３コースから２着に入り今年初優出を決めた。５１号機は「準優の中でも良かった。レースはうまくできていなかったが、エンジンが助けてくれた。スリット近辺とかバックの足はいい」と好仕上がり。Ｖ戦へは「仕上がりは問題ないので、しっかりＳを決めるだけ。今節は１等がないので、１等を狙っていく