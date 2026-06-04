ボートレース蒲郡の「やしの実ＦＭ『蒲郡ＵＰ！』杯争奪戦」は４日、開幕した。富山弘幸（６７＝大阪）はシリーズ初戦の３Ｒ、６コースからコンマ１７のトップＳを決めると、１Ｍは的確なまくり差しで突き抜け１着。３連単１１８番人気、２６万円を超える超ビック配当の立役者となった。タッグを組む５５号機は「前回の人よりも良くなっていると思う。どこがいいとかは分からないが、前の人は『直線がついて行けない』と言