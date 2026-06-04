岩橋玄樹 岩橋玄樹が４日、2026年9月よりツアー「GENKI IWAHASHI TOUR 2026 “LAzarus”」を開催することを発表した。宮城・東京・大阪の3都市5公演で行われるツアーは、岩橋玄樹にとって新たな挑戦と進化を体現するライブツアーとなる。ツアータイトルである“LAzarus”（ラザロ）には、「復活」「過去を乗り越えて生まれ変わる」という意味が込められており、これまで歩んできた道のりと、これから先へ向かう決意