◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が今季２度目の３連投で今季１８セーブ目を挙げた。出番を確信したのは同点の８回。「走者が出たときに『きょうは行くな』と」。試合途中からアップを始めていたこともあり、この回先頭・小林が四球で出塁するとすぐにブルペンで投球練習を開始。自ら志願して９回のマウンドに向かうと、１四球を与えながらも無安