４日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで西日本が続々と梅雨入り。関東も梅雨入り目前となっていることを伝えた。気象予報士の細川栞さんが「関東も梅雨入りが近づいてきていて、雨が強まる日も多くなりそうです」と説明したのを受け、キャスターの大越健介氏は「今週、台風６号のニュースをお伝えしてきましたけど、こうして西日本全域で梅雨入りということになりますと、