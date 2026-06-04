◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―１オリックス（４日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が１―１の８回１死二塁で左翼フェンス直撃の決勝適時二塁打を放った。交流戦で任されている１番打者として試合を決め「大事な打順を打たせてもらってるなと思いますし、だからこそ結果をなんとか残したいなという思いだけです」と振り返った。８回先頭の小林が四球で出塁し、続く松本が送りバントで好機を広げた。橋上監督代