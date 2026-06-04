◆競泳▽日本選手権第１日（４日、東京アクアティクスセンター）女子１００メートルバタフライで平井瑞希（ＴＯＫＩＯインカラミ）が５７秒６１で優勝した。今年１月に米テネシー大に進学。約半年ぶりの国内でのレースで優勝を果たしたが、「下半身の動きがすごい悪い。テンポが遅い割には進まない」と反省点が多く残った。米国では２５ヤードの短水路が主流。長水路でのレースも半年ぶりとなり、「練習ではいい感覚の時の