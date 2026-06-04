国内最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」において、ＮＨＫが生中継し主要６部門などが発表される「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」（６月１３日、東京・青海のＴＯＹＯＴＡＡＲＥＮＡＴＯＫＹＯ）の司会を俳優の菅田将暉が務めることが４日、発表された。菅田は昨年に引き続き２年連続の司会となる。「ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ」は日本のみならずアジアのトップアーティストが集