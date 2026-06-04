◇交流戦ロッテ5―2ヤクルト（2026年6月4日神宮）ロッテの守護神・横山陸人が両リーグトップの20セーブ目を挙げた。3点リードの9回にマウンドへ。下位打線をわずか4球で3者凡退に仕留めた。24歳の若き守護神は「（20セーブは）通過点。シーズンはまだまだ長いので」。好調の理由を聞かれると「（マウンドでの）気持ちの持ちようだったりはしっかり、うまくいっているので、いい結果が生まれてるのかなと思います」と