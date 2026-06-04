閣僚理事会が開かれたOECD本部＝4日、パリ（共同）【パリ共同】経済協力開発機構（OECD）閣僚理事会は4日、パリで2日目の討議を行ったが、成果文書の閣僚声明採択を見送り閉幕した。中国の過剰な産業補助金や、重要鉱物の輸出規制への対応を議論。トランプ米政権が国際協調を軽視する中、日米欧が問題意識を共有する経済安全保障での協力を主要議題に据え、結束を図ったものの、2年連続での声明採択見送りとなった。今年は「適