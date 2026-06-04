４人組アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の玉井詩織が４日までに自身のインスタグラムを更新。ライブ衣装を公開しファンをくぎ付けにした。４日に３１歳の誕生日を迎えた玉井は「３０歳ラストライブは黒で」とつづり、１日に行われたライブで着用した衣装を披露。黒を基調としたひらひら衣装に、スラっとした美脚が目を引く。この投稿には「とっっっっても似合ってた足もお腹も腕も全部綺麗でしおりんだから着こな